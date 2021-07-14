İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli, İsrail'in "idari tutukluluk" kararını protesto için açlık grevine başladı
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İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli, İsrail'in "idari tutukluluk" kararını protesto için açlık grevine başladı

İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli, İsrail'in 'idari tutukluluk' kararını protesto için açlık grevine başladı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinlinin, haklarında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için açlık grevine başladığı bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinlinin, haklarında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için açlık grevine başladığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde haklarındaki "idari tutukluluk" kararını kabul etmeyen ve son bir hafta içinde açlık grevine başlayan 4 Filistinli tutuklu ile ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Filistinli aktivist üç çocuk babası Muhammed el-Zağir (34) hakkında İsrail'in 5 idari tutukluluk kararı çıkardığı, Nisan 2020'den beri İsrail hapishanesinde tutulduğu ve 3 gündür açlık grevini sürdürdüğü dile getirildi.

Batı Şeria'nın el-Halil kentinden Salim Zeydat'ın ise 2020 Şubat ayında tutuklandığı, 4 aylık hapis cezası sona ermesine rağmen hala idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutulduğu ve üç gündür açlık grevinde olduğu aktarıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden Muhammed Münir İmar'ın da Ekim 2020'den beri idari tutuklu olduğu ve dün açlık grevine başladığı ifade edildi.

Hakkında iki idari tutukluluk kararı çıkarılan Batı Şeria'nın Ramallah kentinden Mücahid Mahmud Hamid'in ise Eylül 2020'den beri tutuklu olduğu ve dün açlık grevine başladığı kaydedildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli, İsrail'in "idari tutukluluk" kararını protesto için açlık grevine başladı - Haberler
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