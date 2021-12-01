İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı - Haberler
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İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Filistinli kadın Emel Takatk'ın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanması Filistinli kadın Emel Takatk'ın konuşması RAMALLAH - İsrail makamları, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde tuttuğu Filistinli kadın Emel Takatk'yı serbest bıraktı.

Filistinli kadın Emel Takatk'ın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanması

Filistinli kadın Emel Takatk'ın konuşması

RAMALLAH - İsrail makamları, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde tuttuğu Filistinli kadın Emel Takatk'yı serbest bıraktı. Takatka, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde ailesi ve arkadaşları tarafından karşılandı.

İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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