İsrail hapishanelerinde 7 yıldır tutuklu olan Filistinli kadın Takatkaserbest bırakıldı
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Filistinli kadın Emel Takatk'ın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanması Filistinli kadın Emel Takatk'ın konuşması RAMALLAH - İsrail makamları, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde tuttuğu Filistinli kadın Emel Takatk'yı serbest bıraktı.
Filistinli kadın Emel Takatk'ın ailesi ve arkadaşları tarafından karşılanması
Filistinli kadın Emel Takatk'ın konuşması
RAMALLAH - İsrail makamları, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde tuttuğu Filistinli kadın Emel Takatk'yı serbest bıraktı. Takatka, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde ailesi ve arkadaşları tarafından karşılandı.