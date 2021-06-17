İsrail güçlerinden, Şam Kapısı'nda aşırı sağcı Yahudileri protesto eden Filistinlilere müdahale

- İsrail güçlerinden, Şam Kapısı'nda aşırı sağcı Yahudileri protesto eden Filistinlilere müdahale İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki amacıyla gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti.

- İsrail güçlerinden, Şam Kapısı'nda aşırı sağcı Yahudileri protesto eden Filistinlilere müdahale

KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Şam Kapısı'nda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki amacıyla gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail askerlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında 15 Haziran'da bayrak yürüyüşü düzenlemek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanmıştı. İsrail bayrakları taşıyan fanatik Yahudiler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama hakaretler ederek, sık sık "Araplara ölüm" sloganları atmıştı. Aşırı sağcı Yahudilerin Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerinden rahatsız olan Filistinliler, işgal altındaki Kudüs'ün Şam Kapısı'nda toplanarak aşırı sağcı Yahudileri protesto etti. Göstericiler, hakaretleri şiddetle kınayarak, "Anam babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah" ve "Komutanı Muhammed olan bir ümmet boyun eğmez" şeklinde sloganlar attı. İsrail güçleri ise, göstericilere müdahale ederek birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar