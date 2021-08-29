İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinli engelli gence saldırı
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinli engelli bir gence saldırarak gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinli engelli bir gence saldırarak gözaltına aldı.
İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda Filistinli engelli bir gence saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin engelli gence hiçbir gerekçe göstermeden şiddet uyguladığını belirterek, Filistinli genci gözaltına aldıklarını aktardı. Filistinli gencin Kudüs'teki soruşturma merkezine götürüldüğü ifade edildi. - KUDÜS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı