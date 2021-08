İsrail güçleri, Filistinli kardeşlere ait 3 evi yıktıİsrail güçleri ve yıkıma tepki gösteren Filistinliler arasında arbede: 2 yaralı, 1 gözaltı

BATI ŞERİA - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli 3 kardeşe ait yapım aşamasındaki 3 evi yıktı. İsrail güçleri ve yıkıma tepki gösteren Filistinliler arasında arbede çıkarken, olayda 2 Filistinlinin yaralandığı, 1 Filistinlinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail güçleri, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentinin doğusundaki Sair beldesine buldozerlerle baskın düzenleyerek, Filistinli kardeşlere ait yapım aşamasındaki 3 evi yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil kentinin doğusundaki Sair beldesinde Hijazi, Muhammed ve Halil Ali Yassin Jaradat adındaki Filistinli kardeşlere ait evleri yıktığını belirtti. Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldığı ifade edildi.

Yıkıma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahale etmesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı, 1 Filistinlinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Batı Şeria, "A, B ve C" olmak üzere bölgelere ayrılmıştı. "A bölgesinin" idari yönetimi ve güvenliği Filistin'e, "B bölgesinin" idari yönetimi Filistin'e, güvenliği de İsrail'e bırakılmıştı. "C bölgesinin" ise idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e devredilmişti. İsrail yönetimi, Filistinlilerin "C bölgesinde" yeni bina inşa etmesine ve genişletme çalışmaları yapmasına izin vermezken, İsrailli yerleşimcilere genellikle daha kolay ruhsat veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar