İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı
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İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı

İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin, El Halil kentinin kırsalında yaşayan Filistinli bir ailenin evini yıkması sonucu 30 kişi evsiz kaldı.

İsrail güçlerinin, El Halil kentinin kırsalında yaşayan Filistinli bir ailenin evini yıkması sonucu 30 kişi evsiz kaldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinin kırsalında Filistinli bir aileye ait evi "tapusuz" olduğu gerekçesiyle yıktı. İsrail güçlerinin yıktığı evde yaşayan 30 kişilik aile evsiz kaldı. Yıkılan evin sahibi Basem El-Ajlouni, "Sabah saatlerinde yaklaşık 300 asker geldi. Evi yıkacaklarını söylediler. Onlara çocukların uyuduğunu söyledik ve evi başımızın üstünde yıkmak istediler. Bizi zorla evden çıkardılar. 8 kızım, damadım ve çocuklarıyla birlikte yaşıyoruz. İşgal güçleri evimi yüz kez yıksa, evi yeniden inşa edeceğim ve arazimde kalacağım. Ama burada oturmak için çadıra ihtiyacım var. 85 yaşındayım ve arazimden vazgeçmeyi reddediyorum" ifadelerini kullandı. - EL HALİL

İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı
İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı
İsrail güçleri evlerini yıktı, 30 kişilik aile evsiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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