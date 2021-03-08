İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı
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İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı

08.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:31
İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El Halil kentinde izinsiz olduğu gerekçesiyle Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki El Halil kentinde izinsiz olduğu gerekçesiyle Filistinli bir ailenin evini yıktı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bulunan El Halil kentine bağlı Bani Naim ilçesinde. Filistinli bir aileye ait inşa halindeki ev İzinsiz olduğunu iddiasıyla yıktı. Bütün resmi belgelerinin bulunduğunu söyleyen Filistinli aile, İsrail güçlerini engellemeye çalışsa da başarılı olmadı. Evi yıkılan Filistinli Javdat Al-Rajabi, "İnşa halindeki 500 metrekarelik evimin ve 200 metreküp kapasitesi olan kuyuyu yıktı. İsrail güçlerinin müdahalesiyle şantiyedeki yapı malzemeleri de zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(Sari Jaradat/İHA)

İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı
İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı
İsrail güçleri, bir Filistinli ailenin evini yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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