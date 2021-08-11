İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 ev ile bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 ev ile bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

El Halil'deki Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Mesafir Yatta beldesine baskın düzenleyerek, bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 4 ev ile bir su kuyusunu yıktığını, Filistinlilerin kaldığı bir çadıra da el koyduğunu aktaran Amur, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını ifade etti.

Amur ayrıca, İsrail'in Filistinlilere ait yapıları yıkarak, Yahudi yerleşim birimleri inşası için bu topraklarda alan açmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail Beytullahim'e tavuk çiftliğini yıktı, hayvanlar telef oldu

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytullahim'e bağlı Velece beldesinde de "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir tavuk çiftliğini yıktı.

Yıkım sırasında çok sayıda kümes hayvanının telef olduğu aktarıldı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar