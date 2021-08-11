İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 ev ile bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 ev ile bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

El Halil'deki Koruma ve Direniş Komiteleri Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Mesafir Yatta beldesine baskın düzenleyerek, bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 4 ev ile bir su kuyusunu yıktığını, Filistinlilerin kaldığı bir çadıra da el koyduğunu aktaran Amur, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını ifade etti.

Amur ayrıca, İsrail'in Filistinlilere ait yapıları yıkarak, Yahudi yerleşim birimleri inşası için bu topraklarda alan açmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail Beytullahim'e tavuk çiftliğini yıktı, hayvanlar telef oldu

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytullahim'e bağlı Velece beldesinde de "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir tavuk çiftliğini yıktı.

Yıkım sırasında çok sayıda kümes hayvanının telef olduğu aktarıldı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Filistin Başbakanı Iştiyye: 'İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor'
Filistin Başbakanı Iştiyye: "İsrail'in vergi gelirlerimizi kesmesi ekonomimizi zora sokuyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar İlham Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:52:14. #1.14#

title