İsrail, Golan Tepeleri'ndeki yeni Yahudi yerleşim birimine 'Trump Tepeleri' adını verdi
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yeni bir yerleşim yerinin açılışını yaparak bölgeye 'Trump Tepeleri' adını verdiklerini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail tarafından 1967'de işgal edilen Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini mart ayında tanıdığını açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini taşıyacak yeni Yahudi yerleşim biriminin temelini attı.
ABD Başkanı'nın Golan'daki İsrail egemenliğini tanıma kararına teşekkür mahiyetinde olan "Ramat Trump" ismindeki yeni yerleşim biriminin temel atma törenine ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman da katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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