İsrail Gazzelilerin yüzlerce posta gönderisine el koydu

İsrail makamları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin internet üzerinden verdikleri siparişlerden 2 bin 400'üne askeri amaçlar için kullanılabileceği iddiasıyla el koydu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusuna bağlı posta gönderilerini kontrol eden bir birimin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin internet siteleri aracılığıyla Çin başta olmak üzere yurt dışından satın aldıkları ürünlere bölgeye girişi sırasında el koyduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'in 2018 yılı boyunca Gazze Şeridi'nden verilen bin 600 siparişe, 2019'un Haziran ayına kadar olan sürede de 800 siparişe askeri amaçlar için kullanılabileceği gerekçesiyle el koyduğu aktarıldı.

El konulan siparişler arasında kablosuz güvenlik kameraları, spor ayakkabılar, motosiklet kaskları ve su altı görüş kameraları gibi eşyaların bulunduğu belirtilen haberde, ayrıca sanal oyun kumandası ile dalgıç malzemelerine de el konulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nden verilen siparişlerden bir kısmının askeri amaçlarla kullanılabileceği gerekçesiyle posta gönderilerini kontrol ettiğini ve çok boyutlu kullanılma ihtimali olanlara el konulduğunu ifade ediyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA