İsrail gazetesinden Erdoğan'a küstah tehdit
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İsrail gazetesinden Erdoğan'a küstah tehdit

Tmes of İsrael adlı gazetede yayımlanan bir makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muammer Kaddafi, Hüsnü Mübarek ve Zeynel Bin Ali gibi olacağı tehdidinde bulunuldu.

İsrail gazetesinden Erdoğan'a küstah tehdit
31.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:58

İsrail'de yayın yapan Times Of Israel adlı gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve tehditler içeren bir makale yayınladı.

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNULDU

Orta Doğu ve Afganistan-Pakistan uzmanı olduğu iddia edilen Manish Rai adlı biri tarafından kaleme alınan sözde makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı birçok asılsız iddiada bulunuldu. Yazıda, Erdoğan'ın Osmanlı Devletinin yıkılmasının ardından kaldırılan "halifeliği yeniden getirmeye" çalıştığı ve bunun için "bazı adımlar attığı" öne sürüldü.

İsrail gazetesinden Erdoğan'a küstah tehdit

TÜRKİYE'NİN LİBYA HÜKÜMETİNE DESTEĞİNİ HİLAFETE BAĞLADILAR

Gazeteye ait blogda yayınlanan makalede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine verdiği desteğin Erdoğan'ın "hilafeti getirmek için attığı" adımlar olduğu iftirası atıldı.

TEHDİTLER SAVURDU

Makalede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde "sonunun devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali gibi olacağı" tehdidine yer verildi.

Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten rahatsız olan İsrail basınında, sık sık Türkiye karşıtılığı ile bilinen isimlerin yazılarına yer veriliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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