İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

"AĞIR BİR DARBE İNDİRMELİ"

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı" ifadesini kullandığı aktarıldı. İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı. Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

NELER YAŞANDI?

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı. İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor
ABD Kudüs'teki İsrail şiddetini kınamıyor, endişeyle takip ediyor
İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada
İsrail'in hava saldırısının ardından Filistinlilerin çaresizliği kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Diego Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 21:16:20. #1.15#

title