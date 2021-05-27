Son dakika haberleri! İsrail gazetesi Haaretz öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İsrail gazetesi Haaretz öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı

Son dakika haberleri! İsrail gazetesi Haaretz öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... İsrail'de İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı.

İsrail'de İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı.

İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilk sayfasına taşıdığı haberle dikkat çekti. İbranice yayın yapan Haaretz, ilk sayfasına İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını taşıdı. Haberde "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın, 17'si yaşlı olmak üzere 254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 948 Filistinlinin de yaralandığını açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Antony Blinken Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Şevval Şahin Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! İsrail gazetesi Haaretz öldürülen Filistinli çocukların fotoğraflarını manşete taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 11:57:05. #1.14#

title