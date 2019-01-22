İsrail Filistinli Tutuklulara Karşı Devlet Terörü Uyguluyor"

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'in Filistinli tutuklara karşı sistematik devlet terörü uyguladığını belirtti.



Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler'in Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde düzenlediği basın toplantısında gruplar adına konuşan Hamas yetkililerinden Muşir el-Mısri, İsrail'in Ofer Cezaevi başta olmak üzere hapishanelerdeki Filistinli tutuklulara karşı sistematik devlet terörü uyguladığını söyledi.

"İsrail askerleri, 100 esirimizi devlet terörüyle, barbarlıkla yaraladı." diyen Mışri, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların bunları kendilerine karşı başlatılmış bir savaş olarak gördüğünü ifade etti.

Mışri, Ofer Cezaevi çevresindeki Filistinlileri, bu durumu protesto etmek ve tutuklulara destek olmak için cezaevi önünde oturma eylemi yapmaya çağırdı.

İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırısında en az 100 kişi yaralanmıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne (ŞABAS-IPS) bağlı güvenlik güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA