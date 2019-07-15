İsrail Eğitim Bakanı'nın eşcinsellere 'dönüşüm terapisi' açıklaması tepki çekti
İsrail Eğitim Bakanı Rafael Peretz'in, eşcinselleri "dönüşüm terapisi" tekniği kullanarak heteroseksüel bireylere dönüştürme açıklaması, tepkilere ve protestolara neden oldu
İsrail Eğitim Bakanı Rafael Peretz'in, eşcinselleri "dönüşüm terapisi" tekniği kullanarak heteroseksüel bireylere dönüştürme açıklaması tepkilere ve protestolara neden oldu.
Küçük bir dini ve milliyetçi partiye liderlik eden Bakan Peretz, hafta sonu yapılan televizyon röportajında ??dönüşüm terapisini desteklediğini ve hatta daha önce eğitim vererek uyguladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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