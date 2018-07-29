İsrail Donanması Özgürlük Filosu'nu Durdurdu

Özgürlük Filosu, Gazze kıyısında İsrail donanması tarafından durduruldu ve Aşdod Limanı'na çekildi. İsrail Donanması gemiyi hoparlörlerle çağırdıktan sonra gemideki 15 ülkeden 45 Uluslararası Dayanışma Hareketi eylemci bulunan Özgürlük Filosu'nu durdurdu. Geri Dönüş ve Ablukayı Kırma Yüksek Komitesi, uluslararası topluma filonun sorumluluğunun üstlenmesini, özgürlük filosu için gerekli korumayı sağlamasını ve kuşatmayı kırma çabalarını teşvik etme çağrısında bulundu. Komite, "Dünya, kuşatmanın kırılmasından başka bir alternatif olmadığına dair ikna oluncaya kadar her yere gideceğiz" dedi. Uluslararası Ablukayı Kırma Komitesi Başkanı Zaher Birawi, Mısır Sahil Güvenlik gemilerinin gece boyunca filonun ardında belirli bir mesafe kaldığını söyledi. Birawi, "Görünüşe göre normal bir güvenlik önlemi" dedi. İsrail makamları, Özgürlük Filosu'nun uluslararası hukukta yasa dışı olduğunu ve birkaç gün içinde ulaşması planlanan Norveç filosu da dahil olmak üzere Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmaya çalışan diğer gemileri ele geçirmeye karar verdiklerini açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)