İsrail Doğu Akdeniz'de bir kez daha Yunanistan'a desteğini açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Tel Aviv yönetiminin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'ın yanında olduğunu yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Tel Aviv yönetiminin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'ın yanında olduğunu yineledi.

Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri "kaygıyla" izlediğini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların bölgedeki gerginliği artırabileceğini iddia eden Haiat, "İsrail, deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a tam desteğinin ve güçlü dayanışmasını ifade etmenin yanı sıra bu hakları ihlal etmeye yönelik her türlü girişime de karşı olduğunu yineliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Atina Büyükelçiliğinden ve Haiat tarafından ağustos ayında yapılan benzer yazılı açıklamalarda da Tel Aviv'in Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklediği dile getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci