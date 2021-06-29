İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile bir araya geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmıştı. Törenin ardından Lapid, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Lapid sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Nahyan ile fotoğrafını paylaşarak, "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile sıcak bir toplantı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı