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İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Politika
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İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9- 10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Isaac Herzog, Türkiye, İsrail, Mart, Politika, Haberler

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