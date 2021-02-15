İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak
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İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak

15.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:09

Koronavirüs salgınına karşı nüfusunun yüzde 70'den fazlasını aşılayan İsrail'de, aşı olmayanların isim ve diğer verilerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasıyla ilgili karar ülkede büyük tartışma yarattı.

Filistin halkına koronavirüs yardımı yapmayan fakat ülke içinde büyük bir hızla koronavirüs aşı sürecini başlatan İsrail'den tartışma yaratacak bir hamle geldi. Pfizer/BioNTech'in aşısıyla nüfusunun yüzde 70'den fazlasını aşılayan İsrail'de Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de desteklediği ve kabineden de onay alan karara göre koronavirüs aşısı olmayanların isimleri ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak.

"BU SAYEDE AŞI OLMAYANLAR AŞIYA TEŞVİK EDİLEBİLECEK"

Başbakan Binyamin Netanyahu, "Kabineden hızlıca onay aldıktan sonra aşı olmayan insanların verilerinin yerel yönetimlerle paylaşılmasına izin verilmesini istiyoruz. Bu sayede aşı olmayanlar aşıya teşvik edilebilecek ve yaşamlar kurtarılacak" dedi.

"YASAYA ÇOK DİKKATLİ YAKLAŞMALIYIZ"

Gizlilik ve mahremiyet sebebiyle bu yasanın ülkede büyük bir tartışma yaratması beklenirken İsrail Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen, "Bu yasaya çok dikkatli yaklaşmalıyız. 50 yaşın ve üzerindekilerin verileri yerel yönetimlerle paylaşılmalı" dedi.

Öte yandan İsrail kabinesi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı üzerinden günde 2.000 kişinin ülkeye giriş yapmasına onay verdi.

İsrail'den tartışma yaratan karar: Korona aşısı olmayanların isim ve diğer verileri yerel yönetimlerle paylaşılacak
Haber Yorumları (6)
MURAT: Beni fişleyen fişlesin. Ekmek su da vermesinler farketmez. Önce 18 yaş altını niye aşılamıyorlar onu bilimsel dayanağıyla anlatsınlar! Aşı vurulsan da vurulmasan da hastalığı kapıp bulaştırabilir, ölebilirsin. E o zaman aşı vurulmamak en makulü. Hastalık yapay, aşı yapay. Amaç bambaşka. . .
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BEN KİMİM YÖNETİM,: Dünyaya kızım sana diyorum gelinim sen anla diyorlar saygılar, (:
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YENİ DÜNYA DÜZENİ: zaten AMAC en bastan beri buydu , , fisleyip kölelestirmek !!! Bu konuda din, dil irk a bakmazlar !!
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