İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi
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İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Mescid-i Aksa başta olmak üzere son günlerde artan saldırılar sonrası uluslararası kamuoyundan çok sayıda tepki alan İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli aileleri tahliye etme planını erteledi.

İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre İsrail, uluslararası baskılara boyun eğerek Doğu Kudüs'te yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden çıkartma planını erteledi.

Habere göre ABD İsrail'den Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saygıyla davranılmasını, tahliye ve ev yıkımlarının durdurulmasını talep etti.

İSRAİL GÜNDERDİR SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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