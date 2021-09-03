İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı
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İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı

İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto edenlere gerçek mermive göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 70 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto edenlere gerçek mermi

ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 70 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Beita kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise Filistinlilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, müdahale sonucu 12'si plastik mermiyle olmak üzere 70 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında bir sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edildi.

Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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