Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı
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Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Günlerdir İsrail'in saldırısı altına kalan Filistinliler hayatlarını kaybederken bir yandan da İsrail tarafından ilginç görüntüler geliyor. Hamas'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediği sırada plajdaki İsrail'lilerin kaçış anları kameraya yansıdı.

Gazze'den Hamas tarafından atılan bir roket başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet etti. Olayda bir İsraillinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

"SIĞINAKLARA KAÇMALIYIZ"

Siren seslerinin yankılandığı Tel Aviv'de plajdaki halk sığınaklara kaçmak için hareket etti. O anlar kameralara yansıdı. Ellerinde havlularıyla plajı terk eden halk " Sığınaklara kaçmalıyız" diyerek bağırdı.

İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze'den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
İsrail'de plajdaki halk sığınaklara koştu
Hamas saldırılara karşılık verdi, o anda plajda olan İsrailliler korku içinde sığınaklara kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ERDİNÇ URAÇ: kaçınnnn müslümanlar geliyoooooooo
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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