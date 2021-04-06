İsrail'de koalisyon hükümeti belirsizliği devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de koalisyon hükümeti belirsizliği devam ediyor

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
İsrail'de koalisyon hükümeti belirsizliği devam ediyor

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiç bir isim, hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğine ulaşamadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in iki hafta önce yapılan seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendireceği kişiyi belirlemek üzere parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde hiç bir isim, hükümeti kurmak için gerekli olan milletvekili desteğine ulaşamadı.

Ülkede 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Rivlin, yasalar gereği koalisyon hükümetini kurmaya en yakın adayı belirlemek için dün, meclise giren 13 partinin yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde hiçbir isim koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekilinin desteğini alamadı.

Görüşmelerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in isimleri koalisyon hükümetini kurmak için aday gösterildi. 52 milletvekili Netanyahu'nun, 45'i Lapid'in, 7'si ise Bennett'in adaylığına desteğini açıkladı.

Partilerle görüşmelerini tamamlayan Rivlin, ülkedeki teamüllere göre koalisyonu kurmaya en yakın gördüğü adayı hükümeti kurmakla görevlendirecek. Hiçbir aday 61 milletvekillinin desteğini alamadığı için Rivlin'in bu görevi kime vereceği merak ediliyor. Zira böyle durumlarda Cumhurbaşkanı isterse en az milletvekilinin desteğini alan lideri de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilebiliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta iki yıl içinde 4'üncü kez erken genel seçime gidilmişti.

Seçimde hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'de koalisyon hükümeti belirsizliği devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 05:44:01. #1.15#
title