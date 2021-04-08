İsrail'de Holokost kurbanları için anma töreni gerçekleştirildi
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İsrail'de Holokost kurbanları için anma töreni gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İsrail'de Holokost kurbanları için anma töreni gerçekleştirildi

İsrail'de II. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Yahudileri anmak için anma töreni gerçekleştirildi.

İsrail'de II. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden Yahudileri anmak için anma töreni gerçekleştirildi.

İsrail'de, Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasındaki soykırımında ölen 6 milyon Yahudi için anma töreni gerçekleştirildi. Kudüs'te bulunan soykırım müzesi olan Yad Vaşem Müzesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anıta çelenk koydu. İsrail parlamentosu önünde ise, "Her İnsana Bir İsim Var" başlığında II. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden bazı Yahudilerin isimleri okundu.

Ülke genelinde siren sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Siren sesleri çalarken sokaklar ve otoyollar trafik dururken, ofis ve iş yeri çalışmalarına ara verdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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