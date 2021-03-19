İsrail'de Covid-19'a karşı alınan önlemler hafifletiliyor

İsrail'de korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerin gevşetilmesi kapsamında "Yeşil Pasaport" adlı belgeye sahip olanlar için kültürel ve spor etkinliklerine katılım kapasitesinin arttırılmasına, açık hava fuarları ve turistik mekanların açılışına onay verildi.

İsrail'de korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerin gevşetilmesi kapsamında "Yeşil Pasaport" adlı belgeye sahip olanlar için kültürel ve spor etkinliklerine katılım kapasitesinin arttırılmasına, açık hava fuarları ve turistik mekanların açılışına onay verildi.

Dünyada nüfusuna oranla en fazla korona virüs aşısı yapılan ülke olan İsrail'de kısıtlamalar gevşetilmeye devam ediyor. İsrail kabinesi, karantina kurallarından çıkışın 4. aşamasına ilişkin yapılan düzenlemeleri kabul etti. Yerel saatle 17.00'de yürürlüğe girecek olan yeni kurallar, 4 Nisan'a kadar geçerli olacak. Kuralların hafifletilmesinden yalnızca "Yeşil Pasaport" adlı belgeye sahip olanlar faydalanabilecek.

Başbakanlık Ofisi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, kültürel ve spor etkinliklerine katılımda kapasitenin daha da arttırılmasına, açık hava fuarları ve turistik yerlerin açılışına onay verildi. Kültür ve Spor Bakanı Chili Tropper yeni kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu, kültür dünyası ve İsrail spor dünyası için önemli bir başarıdır" dedi.

Kabine, aşılanmayan veya korona virüsü yenerek iyileşen kişilerin de bazı işletmelere girişine denetim şartıyla izin verdi. Ayrıca açık alanda bulunan yüzme havuzu, panayır veya turistik cazibe merkezlerinin yeniden faaliyete geçmesi kararlaştırıldı.

Karara göre, "Yeşil Pasaport" belgesi bulunanlar oturarak ve yemeksiz yapılan etkinliklere (spor oyunları, kültürel etkinlikler, yetişkinler için dersler), yemek servisi veya satışı sırasında gerçekleştirilen etkinliklere (partiler, kutlamalar, ayakta müzik performansları, maratonlar ve spor yarışmaları etkinlikleri) katılabilecek.

Alınan kararlar arasında 5 binden fazla koltuk bulunan kapalı bir alana en fazla 3 bin kişinin, 5 binden az koltuk bulunan bir alana ise en fazla bin kişinin girişine izin verildi. 10 bin kişi kapasiteli açık hava etkinliğine ise en fazla 5 bin kişinin bulunmasına izin verildi.

Ayrıca, kamusal ve iş alanlarındaki kısıtlamaların hafifletilmesi de onaylanırken, alışveriş merkezinde fuar düzenleme yasağı da kaldırıldı. Spor salonlarında ve havuz-sauna kullanımındaki kısıtlamalarda sonlandırıldı.

Bir dernek veya kuruma kayıtlı yarışmacı sporcular için spor tesislerinin yüzde 50 kapasite ile açılması kararlaştırıldı. Ancak kişi sayısı açık alanda 500, kapalı alanda 300 kişi ile sınırlandırıldı.

İsrail'de Covid-19 hastalığını atlatarak iyileşenler ve aşının iki dozunu yaptıranlar, kendilerine ayrıcalık hakkı tanıyan "Yeşil Pasaport" alabiliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı