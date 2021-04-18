Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
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Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyona yakın kişiye ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. Bu kapsamda, açık alanlarda maske takma zorunluluğu sona erdi.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyaları devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon nüfusu bulunan İsrail'de halkın büyük bir kısmına aşının ilk dozunun uygulanmasıyla başlayan normalleşme dönüş sürecinde yeni adımlar atılmaya başlandı. Ülkede bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, kapalı mekanlarda maske takma zorunluğunun devam edeceğini vurgularken, açık alanlarda büyük çaplı etkinliklerde maske takma tavsiyesinde bulundu.

GÜNLER ÖNCE DUYURULMUŞTU

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurmuştu.

ÖĞRENCİLER OKULA DÖNÜYOR

Ülkede normale dönüş kapsamında tüm öğrenciler de sosyal mesafe korunarak yüz yüze eğitime geri dönecek. Öğrenciler okulun kapalı alanlarında maske takacak. Yemek yerken ve ders arasında maskelerini çıkarmalarına izin verilecek.

5 MİLYONA YAKIN KİŞİ 2. DOZ AŞI OLDU

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı. İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 836 bin 926'ya, can kaybı sayısı ise 6 bin 334'e yükseldi. Koronavirüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 828 bin 52 olarak kaydedildi.

Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Nüfusunun yarısından fazlasına ikinci doz aşı uygulayan İsrail'de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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