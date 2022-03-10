İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti - Haberler

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti.

Türkiye'de resmi temaslarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İstanbul'a geldi. Herzog eşi ile birlikte Beyoğlu'nda bulunan 'Neve Şalom Sinagog' unu ziyaret etti. Saat 11.30 sıralarında sinagoga giriş yapan Herzog yaklaşık bir buçuk saat içeride kaldı. Herzog'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti. İstanbul ziyaretini tamamlayan İsrail Cumhurbaşkanı Antalya'ya gitmek üzere havalimanına hareket etti. - İSTANBUL

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Neve Şalom Sinagogu'nu ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Neve Şalom Sinagogu, cumhurbaşkanı, Herzog, İsrail, Yerel, Haberler

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