İsrail Büyükelçiliği önünde 'Kudüs' protestosu

ANKARA'da bir grup vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto ederek, siyah çelenk bıraktı.

ANKARA'da bir grup vatandaş, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail Büyükelçiliği önünde protesto ederek, siyah çelenk bıraktı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik müdahalelerine tepkiler sürüyor. Başkent'te bir grup vatandaş, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam zamanlı sokak kısıtlamasına rağmen, İsrail'in şiddetini protesto etmek için Çankaya ilçesindeki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplandı. Ellerindeki pankartlarla konuta yürüyen vatandaşlar, "Filistin'e selam, direnişe devam" diye slogan attı. Grup daha sonra, konut önüne siyah çelenk bıraktı.

'ABLUKA BİR AN ÖNCE KALDIRILMALIDIR'

Protestocular arasında yer alan HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arsan, basın açıklaması yaptı. Arslan, işkence ve baskılarla evlerinden ayrılan Filistinlerin geri dönmesini ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan derhal geri çekilmesini talep ettiklerini belirtti. İsrail'in Ramazan ayında masumları hedef alan saldırılarını kabul etmediklerini belirten Arslan, "Terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Gazze'de süren abluka bir an önce kaldırılmalıdır. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimiz, ülkelerine özgürce geri dönmelidir. Başta ABD olmak üzere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkeler, bu vahim yanlıştan bir an önce dönmeli ve Kudüs'ü bir an önce boşaltmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER