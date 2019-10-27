İsrail Başbakanı Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı basına sızdı

27.10.2019 20:18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında olumlu haber yapılması için İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes'i tehdit ettiği ses kayıtları basına sızdı.



İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Başbakan Netanyahu ile Mozes arasında 2014'te yapılan toplantılara ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını yayımladı. Euronews.com'da Görüntüle