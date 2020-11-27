İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor
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İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor

27.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:18

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran nükleer programının babası" olarak bilinen Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu dile getiren Netanyahu, "Gergin günler bizi bekliyor" dedi.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, açıklamalarda bulundu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre, Netanyahu, "Size Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor." dedi.

Yedioth Ahronot gazetesine göre ise Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etti. Yediot Ahronot gazetesi daha fazla ayrıntıya yer vermezken, Maariv gazetesinin haberinde Netanyahu'nun, "Bu hafta yaptıklarımın tamamını sizlerle paylaşamam" şeklindeki sözlerine yer verildi.

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Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi. Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.

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NETANYAHU, FAHRİZADE İÇİN "BU İSMİ UNUTMAYIN" DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Nisan 2018'de İsrail istihbarat servisi Mossad'ın, İran nükleer çalışmalarından ele geçirildiğini iddia ettiği çok sayıda belgeyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu toplantıda Netanyahu, Fahrizade'nin Amad isimli bir projenin başında olduğunu ileri sürmüş ve "Bu ismi unutmayın" ifadesini kullanmıştı.

İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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