Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek
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Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

- İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek

KAHİRE - İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi'nin daveti üzerine önümüzdeki günlerde Mısır'ı ziyaret edeceğini ifade etti. Bennett, ziyaret sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve genişletmek amacıyla görüşmelerde bulunacağını açıkladı.

Bennet'in Mısır'a gitmeden önce 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman dün yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Bennet'in ABD'den döndükten sonra Mısır'ı ziyaret edeceğini ve Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ile görüşeceğini bildirmişti.

Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek
Son dakika gündem: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır'ı ziyaret edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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