İsrail askerleri, haber takibi için Beyta'da bulunan AA ekibine saldırdı. - Haberler
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İsrail askerleri, haber takibi için Beyta'da bulunan AA ekibine saldırdı.

AA, Enes Canlı - Güncel
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Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan işgal altındaki Beyta beldesinde haber çalışması için bulunan Anadolu Ajansı ekibine İsrail askerlerince müdahale edildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan işgal altındaki Beyta beldesinde haber çalışması için bulunan Anadolu Ajansı ekibine İsrail askerlerince müdahale edildi. AA muhabiri Enes Canlı ve foto muhabiri Issam Rimawi'den oluşan Anadolu Ajansı ekibi, Beyta beldesindeki protestoları görüntülediği sırada İsrail askerlerince fiziki müdahaleye uğradı.

İsrail askerleri, haber takibi için Beyta'da bulunan AA ekibine saldırdı.

İsrail askerleri, haber takibi için Beyta'da bulunan AA ekibine saldırdı.

İsrail askerleri, haber takibi için Beyta'da bulunan AA ekibine saldırdı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Anadolu Ajansı, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

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