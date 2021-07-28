İsrail, 2022 yılı savunma bütçesini 17.828 milyar dolar olarak açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail, 2022 yılı savunma bütçesini 17.828 milyar dolar olarak açıkladı

İsrail, 2022 yılı savunma bütçesini 17.828 milyar dolar olarak açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail koalisyon hükümeti, 2022 yılı için savunma bütçesini yaklaşık 58 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İsrail koalisyon hükümeti, 2022 yılı için savunma bütçesini yaklaşık 58 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Maliye Bakanı Avigdor Liberman ve Savunma Bakanı Benny Gantz dün akşam bir araya gelerek, hazırlanmakta olan bütçe yasası çerçevesinde savunma tesisi bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Savunma Bakanlığı'nın 2022 bütçesi yaklaşık 58 milyar NIS (yaklaşık 17.828 milyar dolar) olarak açıklandı. Satın alma anlaşmaları kapsamında, İsrail silahlı güçleri IDF'in tehditlere göre donatılması ve güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı ifade edildi. Bütçe, İsrail parlamentosu Knesset'te onaya sunulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile 'Terörist' diyen sağcı vekil, yaka paça dışarı atıldı
İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, yaka paça dışarı atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail, 2022 yılı savunma bütçesini 17.828 milyar dolar olarak açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:15:38. #1.16#

title