İspir'de Bayramlaşıldı

İspir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İspir Belediyesi Taziye Evi'nde düzenlenen program ile Kaymakam Faruk Erdem, Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Hasan Ofluoğlu, Belediye Başkanı Osman Çakır, kurum amirleri, siyasi parti ile stk temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü, İspir Devlet Hastanesi ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.