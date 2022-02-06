Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı covid-19 testi pozitif çıktı.
ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı covid-19 testi pozitif çıktı.
Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün covid-19 testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun testinin pozitif çıktı. Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.
(Levent Doğan/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel