Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nin Covid 19 testi pozitif çıktı

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dün yaptırdığı covid-19 testi pozitif çıktı.

Isparta Valiliğinden edilinen bilgiye göre dün covid-19 testi veren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun testinin pozitif çıktı. Seymenoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evinde istirahat ettiği bildirildi.

(Levent Doğan/İHA)

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