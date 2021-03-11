Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
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Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı

11.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:08

Son dakika haber... ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından tüfekle kanadından vurulmuş halde bulunan atmaca tedaviye alındı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından tüfekle kanadından vurulmuş halde bulunan atmaca tedaviye alındı.

Eğirdir'in Yazla Mahallesi Askerlik Şubesi yakınında devriye gezen polis ekipleri yaralı bir atmaca buldu. Polisler, atmacayı yakalayıp Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Tüfekle kanadından yaralandığı belirlenen atmaca tedavisinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse, "Atmaca özellikle silahlı yaralanmalarda kanattan darbe aldığı zaman kısa süreliğine uçma yetisini kaybediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim ettik. Uçma kabiliyetine kavuştuğunda yeniden doğal hayatına bırakılacak" dedi.


Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı
Son dakika haber | Tüfekle vurulan yaralı atmaca tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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