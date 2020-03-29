Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor
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İçişleri Bakanlığı, Ömer Faruk Ateş, Isparta, Yerel

Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor

Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor Isparta Seyahat Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş: " Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz " İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından Isparta'da...

29.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:02
Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor

Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor

Isparta Seyahat Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş:

" Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz "

ISPARTA - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında şehirlerarası otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından Isparta'da oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, göreve başladı. Kurulun başkanlığını yapan Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, hiç kimseyi mağdur etmemeye çalıştıklarını bildirdi.

Isparta'da Valiliğin koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu, sabah saat 10.00 itibariyle göreve başladı. Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş'in başkanlık yaptığı kurulda Belediye, emniyet, Otogar ve bir firmanın temsilcisi bulunuyor. Isparta Otogarı'nda göreve başlayan Seyahat İzin Kurulu, farklı illere gitmek üzere Otogara gelen kişilerin taleplerini tek tek dinliyor, mücbir sebebi olmayanları geri çeviriyor. Bu kapsamda kurul, şartları uyan vatandaşların isimleri ile telefon numaralarını alarak, sefer düzenlemek isteyen firmalara ulaştırıyor. Firmaların sefer düzenlemek istediğinde o yolculara telefon aracılığıyla ulaşım sağlayacak. Ayrıca izin verilen otobüs seferlerinde yolculuk yapacak kişilerin Isparta Otogarı'ndan hareket etmeden önce sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

Ateş: "Şartları uymayanlara yolculuk izni verilmiyor"

Seyahat İzin Kurulu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, otobüslerin sefer yapmasında herhangi bir sınırlama olmadığını ancak yolcularla ilgili bir kısıtlama uygulandığını söyledi. Ateş," Yolcularda sınırlama olunca haklı olarak birçok firmamız seferlerini iptal etmiştir. Kurulumuz otobüsle yolculuk yapacak kişilere bazı şartlar halinde izin verebiliyor. Birinci derece yakını vefat edenler, bir üst hastaneye sevk edilen hastalar ile son 15 gün içerisinde Isparta'ya gelip, ikametlerine dönecek kişilere izin veriyoruz. Ayrıca kamu görevlilerimizden görevli olarak il dışına çıkması gerekenler olursa onların da otobüsle seyahat etmelerine izin veriliyor. Onun haricinde kimseye izin vermiyoruz" diye konuştu.

"Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz"

Hiç kimseyi mağdur etmemeye çalıştıklarının altını çizen Vali Yardımcısı Ateş, "Ancak otobüslerin seferlerini iptal etmesinden dolayı bir mağduriyet söz konusu. Firma bize başvurduğunda izin veriyoruz. Otobüsle gidecek yolculara sağlık kontrolü yaptırıyoruz, belgelerini alıyoruz, ona göre gönderiyoruz" dedi.

Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor

Kaynak: İHA

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Isparta Seyahat İzin Kurulu, otogara gelenleri tek tek dinliyor

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