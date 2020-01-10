Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma
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Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma

Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

10.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:09
Isparta Şehir Hastanesi'ndeki endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım skandalına soruşturma

'nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.


Olay, önceki akşam Isparta Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre, endoskopi olmak için hastaneye gelen Ramazan Gök, F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. isimli 6 hasta verilen ilaç sonrasında rahatsızlandı. Rahatsızlanan hastaların yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve yakınlarının olaydan sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldukları öğrenildi. Yoğun bakımdaki hastalardan 54 yaşındaki Ramazan Gök, dün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Gök'ün cenazesinin morgdan alındığı sırada yakınları sinir krizleri geçirdi.


Gök'ün memleketi Yalvaç ilçesine bağlı Yukarı Kaşıkara köyünde toprağa verildiği öğrenildi.


Öte yandan, endoskopi sonrası ölüm ve yoğun bakım olayına ilişkin idari soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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