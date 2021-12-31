Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü - Haberler
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Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da yılbaşı gecesi trafik bölge ekipleri tarafından birçok noktada ağırlıklı olarak alkole yönelik trafik uygulaması yapıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da yılbaşı gecesi trafik bölge ekipleri tarafından birçok noktada ağırlıklı olarak alkole yönelik trafik uygulaması yapıldı.

Isparta'da yılbaşı gecesi kazaların önüne geçmek için polis tarafından birçok noktada alkol ve asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda araçlar durdurularak alkol kontrolü ve aynı zamanda ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulamalar hakkında bilgi veren Isparta Trafik Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazılı talimatları doğrultusunda her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında da vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için geniş bir şekilde güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi. Özkan, "Sayın Valimiz koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürümüzün talimatlarıyla bütün trafik polislerimiz bugün sabaha kadar yollarda, halkımızın yeni yıla mutlu bir şekilde girebilmesi için var gücümüzle çalışacağız, inşallah huzurlu bir şekilde kazasız belasız çalışmamızı tamamlayacağız. 11 ekiple Isparta'nın dört bir tarafında kontrollerimiz devam ediyor. Uygulamalarımız sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

Isparta polisinden 11 ayrı ekiple trafikte alkol kontrolü

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