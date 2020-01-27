: Isparta'dan deprem bölgesine yardım malzemesi

27.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:26

Isparta'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım için toplanan bir tır ve iki kamyon dolusu malzeme yola çıktı.

Bir tır ve iki kamyona yüklenen yardım malzemelerinin uğurlanmasıyla ilgili programda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ülkeyi yasa boğan bir deprem meydana geldiğini belirterek, ilk andan itibaren tüm vatandaşların seferber olduğuna işaret etti.

"Yaptığımız yardım duyurusundan sonra insanlarımız çok çabuk yardıma koştular. İnanın duygulanmamak elde değil. Bugün bir öğrenci arkadaşımız geldi yanıma, bir zarf var elinde, içine baktım 10 lira koymuş." diyen Başdeğirmen, yarın Eğirdir ve Gelendost ilçelerindeki esnafın verdiği elmaların da bölgeye gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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