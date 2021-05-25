Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur - Haberler | Güncel

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ali Doğru, tedavisi için sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Ali Doğru, tedavisi için sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur

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