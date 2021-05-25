Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hurdaya döndü. 

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şarkikaraağaç-Beyşehir kara yolunda meydana geldi. Ali Yağcı yönetimindeki 42 AEC 335 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Cihan Dalar'ın (30) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Otobüs şoförü, 20 yolcu, 2 yedek şoför ve muavinin yara almadan atlattığı kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ali Yağcı, Ali Doğru (64), Mine Doğru (54) ve Elif Kaya Dalar (33) yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen yaralılar, daha sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ali Doğru'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüsteki yolcular ise başka araçla gönderildi.


Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Uğur

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