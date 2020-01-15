Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2)
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Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2)

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

15.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:19
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2)

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, ile mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2)
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