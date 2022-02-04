Isparta'da yoğun kar sebebiyle elektrik telleri koptu

ISPARTA (İHA) - Isparta'da dün etkili olan kar yağışı sonrası elektrik telleri hasar gördü. Gece yarısı kopan elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıkan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Elektrik tellerinin birbirine sürtüp kıvılcım çıkardığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Isparta'da dün etkili kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olması sonrası tellerde baskı oluşturan karlar elektrik tellerini koparak kıvılcım çıkmasına sebep oldu. Gece yarısı kopan elektrik telleri geceyi aydınlattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Enerji dağıtım firması tarafından arıza yaşanan noktalarda hasar tespit ve tamir çalışması başlatıldı. - ISPARTA