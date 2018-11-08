Isparta'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkta Mücadele" Toplantısı

Isparta Valiliği tarafından "Uyuşturucu ve Bağımlılıkta Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valiliğe atanan Vali Ömer Seymenoğlu ilk toplantısını düzenledi. Toplatıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kentteki temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının "Uyuşturucuyla ve Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seymenoğu, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede pes etmeyeceklerini söyledi.

Bu konuda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini ifade eden Seymenoğlu, her zaman eğitimin öncelikte olacağını kaydetti.

Bu illetle mücadelede eğitimi odağa koymak zorunda olduklarını aktaran Seymenoğlu, "Sadece güvenlik tedbirleriyle bunun altından kalkamayız. Toplumun tüm kesimlerini dahil edildiği topyekün mücadele verirsek sonuç elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Seymenoğlu, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, hedeflerinin bu çalışmayı bir adım daha ileri götürmek olduğunu ifade etti.