Profesör babanın en zor son görevi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Profesör babanın en zor son görevi

18.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:55
Profesör babanın en zor son görevi

Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan'ın(26) cenazesi toprağa verildi.

Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan'ın(26) cenazesi toprağa verildi. Muhammed'in cenaze namazını babası ilahiyat profesörü Rifat Okudan kıldırdı.

Kaza, 15 Mart Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. Cadde'nin kesiştiği Çünür Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametinden üniversite istikametine seyir halinde olan Salim M. idaresindeki 07 ANF 520 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Erbay B. yönetimindeki 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan, 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Okudan'ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi'ndeki Dilara Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Emin Okudan'ın cenazesi Akyol mezarlığında toprağa verildi. Muhammed'in cenaze namazını Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.

Muhammed Emin Okudan'ın babasıyla aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Profesör babanın en zor son görevi
Profesör babanın en zor son görevi
Profesör babanın en zor son görevi
Profesör babanın en zor son görevi
Profesör babanın en zor son görevi
Profesör babanın en zor son görevi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Akalın Pelin Öztekin Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Profesör babanın en zor son görevi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:56:58. #1.15#
title