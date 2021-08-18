Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekipleri alarma geçirdi.

- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

ISPARTA - Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekipleri alarma geçirdi.

Kutlubey Mahallesi üzerindeki valilik binasının yanındaki parktaki bir bankın üzerinde şüpheli paket ihbarıyla ekipler harekete geçti. Polis, parkın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı şüpheli materyalin dijital su sayacı olduğunu belirledi. Sayaca el konulurken, alınan önlemlerde kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan