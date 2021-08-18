Isparta'da şüpheli su sayacı paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekipleri alarma geçirdi.

- Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

ISPARTA - Isparta'da valilik binası yanındaki parka bırakılan dijital su sayacı polis ekipleri alarma geçirdi.

Kutlubey Mahallesi üzerindeki valilik binasının yanındaki parktaki bir bankın üzerinde şüpheli paket ihbarıyla ekipler harekete geçti. Polis, parkın her iki tarafına güvenlik şeridi çekip yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı şüpheli materyalin dijital su sayacı olduğunu belirledi. Sayaca el konulurken, alınan önlemlerde kaldırıldı.

Isparta'da şüpheli su sayacı paniği
Isparta'da şüpheli su sayacı paniği
Isparta'da şüpheli su sayacı paniği
Isparta'da şüpheli su sayacı paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
İntihar notu bırakan genç, kayıplara karıştı: Zaten yaşayan bir ölü gibiydim
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadıklarını anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Gervinho Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da şüpheli su sayacı paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 16:55:02. #1.14#

title