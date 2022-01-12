Isparta'da otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 3 öğretmen yaralandı - Haberler
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Isparta'da otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 3 öğretmen yaralandı

Isparta'da otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 3 öğretmen yaralandı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 öğretmen yaralandı.

Hasan Darı'nın kullandığı 33 ADM 542 plakalı tır, Süheyla Tunç yönetimindeki 33 YK 343 plakalı otomobille Dörtyol kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Erbil Muhsin Tunç, Şeyma Çağlar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Balcı İlkokulunda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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