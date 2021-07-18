OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
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OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce otobüs durağına ardından da elektrik direğine çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önce otobüs durağına ardından da elektrik direğine çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta- Konya karayolunun Gelendost'a bağlı Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çanta'nın kullandığı 42 AGU 205 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce otobüs durağına ardından da beton elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü Fatih Çanta, Mert Eren Şen, Burak Can Çanta, Tuğra Çanta ve Orhan Nasuh Sinanoğlu yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fatih Çanta'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI
OTOMOBİL ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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